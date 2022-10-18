В Нижегородской области прививку от гриппа сделали 750 тысяч человек
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Для проведения прививочных мероприятий в область поступило 1 019 200 доз вакцины против гриппа, в том числе 293 570 — для детей.
На карантин в регионе закрыты 1,3% детсадов и школ, передаёт ИА «Время Н». В области продолжает снижаться заболеваемость COVID-19 и ОРВИ во всех возрастных группах.
Ранее Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.