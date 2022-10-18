В Нижегородской области прививку от гриппа сделали 750 тысяч человек

В Нижегородской области прививку от гриппа сделали 750 тыс. жителей, или 24,24% от населения региона.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Для проведения прививочных мероприятий в область поступило 1 019 200 доз вакцины против гриппа, в том числе 293 570 — для детей.

На карантин в регионе закрыты 1,3% детсадов и школ, передаёт ИА «Время Н». В области продолжает снижаться заболеваемость COVID-19 и ОРВИ во всех возрастных группах.

Ранее Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.