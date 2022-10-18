Узнать больше

РИА Новости: совет Госдумы принял решение ограничить трансляцию заседаний палаты

Короткая ссылка
Совет Госдумы принял решение об ограничении трансляций заседаний в режиме реального времени.
РИА Новости: совет Госдумы принял решение ограничить трансляцию заседаний палаты
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

«Потому что значительная часть повестки заседаний связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, выполняющих задачи СВО. А также с обсуждением всех вопросов, которые связаны с законодательным обеспечением спецоперации», — рассказал собеседник агентства.

18 октября стало известно, что компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации на YouTube. На каналах было более 200 тыс. подписчиков и 20 тыс. видео.

Компания Google заявила, что соблюдает законы о санкциях против России, в связи с чем была осуществлена блокировка каналов Совета Федерации на платформе YouTube. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить