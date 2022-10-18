Google объяснил решение заблокировать каналы Совфеда на YouTube соблюдением санкций
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«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли», — говорится в сообщении.
Как заявили в Совете Федерации, вся информация с аккаунтов Совета Федерации на видеохостинге YouTube после блокировки была удалена без возможности восстановления.
Отмечается, что канал Совфеда был создан на YouTube более восьми лет назад. В аккаунте публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов.
18 октября стало известно, что компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации на YouTube. На каналах было более 200 тыс. подписчиков и 20 тыс. видео.