Google объяснил решение заблокировать каналы Совфеда на YouTube соблюдением санкций

Компания Google заявила, что соблюдает законы о санкциях против России, в связи с чем была осуществлена блокировка каналов Совета Федерации на платформе YouTube. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение Google.

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли», — говорится в сообщении.

Как заявили в Совете Федерации, вся информация с аккаунтов Совета Федерации на видеохостинге YouTube после блокировки была удалена без возможности восстановления.

Отмечается, что канал Совфеда был создан на YouTube более восьми лет назад. В аккаунте публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов.

18 октября стало известно, что компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации на YouTube. На каналах было более 200 тыс. подписчиков и 20 тыс. видео.