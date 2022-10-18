Узнать больше

Google объяснил решение заблокировать каналы Совфеда на YouTube соблюдением санкций

Короткая ссылка
Компания Google заявила, что соблюдает законы о санкциях против России, в связи с чем была осуществлена блокировка каналов Совета Федерации на платформе YouTube. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение Google.
Google объяснил решение заблокировать каналы Совфеда на YouTube соблюдением санкций
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли», — говорится в сообщении.

Как заявили в Совете Федерации, вся информация с аккаунтов Совета Федерации на видеохостинге YouTube после блокировки была удалена без возможности восстановления.

Отмечается, что канал Совфеда был создан на YouTube более восьми лет назад. В аккаунте публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов.

18 октября стало известно, что компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации на YouTube. На каналах было более 200 тыс. подписчиков и 20 тыс. видео.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить