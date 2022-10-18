СК возбудил уголовное дело после гибели работника из-за возгорания на ТЭЦ-2 в Калининграде

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после возгорания на Калининградской ТЭЦ-2, из-за которого погиб один человек и ещё двое пострадали.

«В Калининграде по факту гибели работника тепловой электроцентрали возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при выполнении работ», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в настоящее время следствие устанавливает обстоятельства дела.

17 октября в Калининграде на территории ТЭЦ-2 в блочном пункте подготовки газа, который был в резерве, произошло возгорание, в результате чего погиб один человек, ещё двое пострадали.