СК возбудил уголовное дело после гибели работника из-за возгорания на ТЭЦ-2 в Калининграде
- РИА Новости
«В Калининграде по факту гибели работника тепловой электроцентрали возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при выполнении работ», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в настоящее время следствие устанавливает обстоятельства дела.
17 октября в Калининграде на территории ТЭЦ-2 в блочном пункте подготовки газа, который был в резерве, произошло возгорание, в результате чего погиб один человек, ещё двое пострадали.