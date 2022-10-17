Один человек погиб и двое пострадали при возгорании на ТЭЦ-2 в Калининграде

В Калининграде на территории ТЭЦ-2 произошло возгорание, в результате чего погиб один человек, ещё двое пострадали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Калининградской области.

«Возгорание произошло в блочном пункте подготовки газа, который был в резерве, и там проводились профилактические ремонтные работы», — рассказали агентству.

Уточняется, что возгорание удалось ликвидировать в течение 20 минут.

Инцидент не оказал влияния на работу ТЭЦ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возгорании подстанции 110 кВт после обстрела региона со стороны украинской армии.

Позже губернатор сообщил, что пожар удалось потушить, специалисты приступили к переподключению.