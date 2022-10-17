Один человек погиб и двое пострадали при возгорании на ТЭЦ-2 в Калининграде
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Калининградской области.
«Возгорание произошло в блочном пункте подготовки газа, который был в резерве, и там проводились профилактические ремонтные работы», — рассказали агентству.
Уточняется, что возгорание удалось ликвидировать в течение 20 минут.
Инцидент не оказал влияния на работу ТЭЦ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возгорании подстанции 110 кВт после обстрела региона со стороны украинской армии.
Позже губернатор сообщил, что пожар удалось потушить, специалисты приступили к переподключению.