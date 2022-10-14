В Белгороде сообщили о возгорании подстанции из-за обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возгорании подстанции 110 кВт после обстрела региона со стороны украинской армии.

«После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт... Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырёх часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания», — написал он в Telegram.

Позже губернатор сообщил, что пожар удалось потушить, специалисты приступили к переподключению.

13 октября в посёлке в Белгородском районе в результате обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами.

До этого в Белгороде в ходе срабатывания системы ПВО в ответ на обстрел ВСУ был повреждён многоквартирный жилой дом.