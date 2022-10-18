Роскомнадзор выявил 87 фактов цензуры в отношении российских каналов на YouTube

Роскомнадзор с апреля 2020 года обнаружил 87 фактов цензуры, применённой по отношению к российским каналам со стороны видеохостинга YouTube, заявил заместитель руководителя надзорного органа Вадим Субботин.

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«Мы выявили на сегодняшний день 82 факта цензурирования со стороны интернет-площадок наших СМИ, материалов, аккаунтов. В основном это средства массовой информации», — цитирует ТАСС Субботина. Видеохостинг неоднократно ограничивал доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей, а также органов власти. Ранее Роскомнадзор назвал блокировку аккаунтов Совфеда на YouTube беспрецедентным актом цензуры и грубой попыткой ограничения работы российского государственного органа.