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Роскомнадзор выявил 87 фактов цензуры в отношении российских каналов на YouTube

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Роскомнадзор с апреля 2020 года обнаружил 87 фактов цензуры, применённой по отношению к российским каналам со стороны видеохостинга YouTube, заявил заместитель руководителя надзорного органа Вадим Субботин.
Роскомнадзор выявил 87 фактов цензуры в отношении российских каналов на YouTube
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Мы выявили на сегодняшний день 82 факта цензурирования со стороны интернет-площадок наших СМИ, материалов, аккаунтов. В основном это средства массовой информации», — цитирует ТАСС Субботина.

Видеохостинг неоднократно ограничивал доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей, а также органов власти.

Ранее Роскомнадзор назвал блокировку аккаунтов Совфеда на YouTube беспрецедентным актом цензуры и грубой попыткой ограничения работы российского государственного органа.

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