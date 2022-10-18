Роскомнадзор назвал беспрецедентным актом цензуры блокировку аккаунтов Совфеда на YouTube
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google... незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации на видеохостинге», — приводит сообщение РИА Новости.
В ведомстве отметили, что рассматривают действия YouTube «как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа России».
Ранее стало известно о том, что компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации на YouTube.
Отмечается, что на каналах было более 200 тыс. подписчиков и 20 тыс. видео.
Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала блокировку компанией Google аккаунтов Совета Федерации на YouTube.