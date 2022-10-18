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Роскомнадзор назвал беспрецедентным актом цензуры блокировку аккаунтов Совфеда на YouTube

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Роскомнадзор назвал блокировку аккаунтов Совфеда на YouTube беспрецедентным актом цензуры и грубой попыткой ограничения работы российского государственного органа.
Роскомнадзор назвал беспрецедентным актом цензуры блокировку аккаунтов Совфеда на YouTube
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google... незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации на видеохостинге», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что рассматривают действия YouTube «как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа России».

Ранее стало известно о том, что компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации на YouTube. 

Отмечается, что на каналах было более 200 тыс. подписчиков и 20 тыс. видео.

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала блокировку компанией Google аккаунтов Совета Федерации на YouTube.

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