Роскомнадзор назвал беспрецедентным актом цензуры блокировку аккаунтов Совфеда на YouTube

Роскомнадзор назвал блокировку аккаунтов Совфеда на YouTube беспрецедентным актом цензуры и грубой попыткой ограничения работы российского государственного органа.

«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google... незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации на видеохостинге», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что рассматривают действия YouTube «как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа России».

Ранее стало известно о том, что компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации на YouTube.

Отмечается, что на каналах было более 200 тыс. подписчиков и 20 тыс. видео.

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала блокировку компанией Google аккаунтов Совета Федерации на YouTube.