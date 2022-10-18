Песков: спецслужбы выясняют, как взрывчатка была доставлена на Крымский мост

Взрывчатка для теракта на Крымском мосту могла быть доставлена морем из Одессы, однако это должны выяснить спецслужбы, которые занимаются расследованием взрыва, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Собственно, есть информация, что она могла выйти из Одессы по морю, но все остальные детали, естественно, наши специальные службы сейчас выясняют и устанавливают, поэтому какие-либо дополнительные заявления сейчас невозможны», — сказал представитель Кремля журналистам, его цитирует РИА Новости.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.