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Песков: спецслужбы выясняют, как взрывчатка была доставлена на Крымский мост

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Взрывчатка для теракта на Крымском мосту могла быть доставлена морем из Одессы, однако это должны выяснить спецслужбы, которые занимаются расследованием взрыва, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: спецслужбы выясняют, как взрывчатка была доставлена на Крымский мост
  • AFP

«Собственно, есть информация, что она могла выйти из Одессы по морю, но все остальные детали, естественно, наши специальные службы сейчас выясняют и устанавливают, поэтому какие-либо дополнительные заявления сейчас невозможны», — сказал представитель Кремля журналистам, его цитирует РИА Новости.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

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