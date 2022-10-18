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Эксперт Вураско сообщил о видах мошенничества с дистанционными подработками

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Эксперт направления специальных сервисов Solar JSOC Александр Вураско предупредил, что поиски дистанционной работы, не требующей серьёзных усилий, могут обернуться потерей денег и времени.
Эксперт Вураско сообщил о видах мошенничества с дистанционными подработками
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Существует несколько ключевых сценариев обмана в этой области, рассказал он в интервью радио Sputnik.

«Например, вы должны что-то приобрести, прежде чем заработать деньги. Бывали истории с покупкой униформы или оборудования для работы, иногда требуется приобрести софт для выполнения должностных задач. Иногда вам предлагают закупить продукцию и перепродать её с комиссией или кешбэком», — отметил Вураско.

По его словам, нередко потенциальная жертва сначала что-то зарабатывает или видит, как на её счёт приходят деньги, а потом лишается всего. Поэтому эксперт посоветовал проверять работодателя, прежде чем вступать с ним в деловые отношения.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» объяснила, как вычислить телефонных мошенников.

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