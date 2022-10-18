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МЧС: угрозы обрушения дома в Ейске в результате ЧП нет

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Угрозы обрушения дома в Ейске после крушения самолёта Су-34 на данный момент нет, сообщил глава ГУ МЧС Кубани Олег Волынкин.
МЧС: угрозы обрушения дома в Ейске в результате ЧП нет
  • РИА Новости

«Угрозы обрушения на данный момент нет», — цитирует его РИА Новости.

Волынкин уточнил, что аварийно-восстановительные работы в доме, пострадавшем при ЧП в Ейске, планируется завершить в течение суток.

Ранее в Ейске завершили разбор завалов жилого дома, спасены 68 человек.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

По последним данным, число погибших в результате ЧП в Ейске составляет 13.

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