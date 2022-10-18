МЧС: угрозы обрушения дома в Ейске в результате ЧП нет
- РИА Новости
«Угрозы обрушения на данный момент нет», — цитирует его РИА Новости.
Волынкин уточнил, что аварийно-восстановительные работы в доме, пострадавшем при ЧП в Ейске, планируется завершить в течение суток.
Ранее в Ейске завершили разбор завалов жилого дома, спасены 68 человек.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
По последним данным, число погибших в результате ЧП в Ейске составляет 13.