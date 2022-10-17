Власти заявили, что трое погибших при пожаре в доме в Ейске выпрыгнули с верхних этажей

Три человека погибли после падения с высоты в многоквартирном доме в Ейске, в котором произошёл пожар после крушения самолёта Су-34. Об этом заявила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Да, это люди (погибшие. — RT), которые выпрыгивали с верхних этажей», — приводит «Газета.Ru» её слова.

По информации от врачей, добавила Минькова, у погибших зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты.

Ранее в МЧС сообщили, что шесть человек не выходят на связь после пожара в многоквартирном доме в Ейске.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.