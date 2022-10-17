Бригаду специалистов Минздрава России направили в Ейск

Бригаду специалистов федеральных учреждений Минздрава России направили в Ейск.

Об этом сообщает ТАСС.

«В Ейск в помощь местным медикам направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава России, в том числе хирурги, нейрохирурги, комбустиологи, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психологи, психиатры», — заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь

На место происшествия также вылетел глава ведомства Михаил Мурашко.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что 17 квартир, по предварительным данным, пострадало в результате падения самолёта Су-34 в Ейске.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.