В МЧС заявили об отсутствии угрозы домам, расположенным рядом с местом ЧП в Ейске
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Угрозы близлежащим домам и строениям нет, эвакуация из них отменена», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что на месте работает оперативный штаб.
Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что 17 квартир, по предварительным данным, пострадало в результате падения самолёта Су-34 в Ейске.
Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.