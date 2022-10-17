В МЧС заявили об отсутствии угрозы домам, расположенным рядом с местом ЧП в Ейске

В пресс-службе МЧС России заявили об отсутствии угрозы домам и строениям, расположенным рядом с местом падения самолёта Су-34 в Ейске.

Об этом сообщает ТАСС.

«Угрозы близлежащим домам и строениям нет, эвакуация из них отменена», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что на месте работает оперативный штаб.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что 17 квартир, по предварительным данным, пострадало в результате падения самолёта Су-34 в Ейске.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.