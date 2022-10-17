Глава МЧС России Куренков вылетел на место крушения самолёта в Ейске
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главам МЧС и Минздрава Александру Куренкову и Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для помощи пострадавшим в результате крушения самолёта Су-34.
17 октября в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.