Глава МЧС России Куренков вылетел на место крушения самолёта в Ейске

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на место крушения военного самолёта Су-34 в одном из дворов в Ейске Краснодарского края.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главам МЧС и Минздрава Александру Куренкову и Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для помощи пострадавшим в результате крушения самолёта Су-34.

17 октября в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.