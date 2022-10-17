Губернатор Краснодарского края заявил о локализации пожара после крушения самолёта в Ейске

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что останки упавшего самолёта Су-34 возле дома в одном из дворов Ейска потушены, пожар локализован.

Об этом он рассказал в Telegram.

Кондратьев также сообщил об отмене эвакуации жителей находящихся рядом домов.

Ранее в Минобороны заявили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

В МЧС России сообщили о гибели двух человек после крушения Су-34 в Ейске.