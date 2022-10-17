Губернатор Краснодарского края заявил о локализации пожара после крушения самолёта в Ейске
- РИА Новости
Об этом он рассказал в Telegram.
Кондратьев также сообщил об отмене эвакуации жителей находящихся рядом домов.
Ранее в Минобороны заявили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.
В МЧС России сообщили о гибели двух человек после крушения Су-34 в Ейске.