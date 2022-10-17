Опубликовано видео возгорания самолёта Су-34 во время взлёта в Ейске
- РИА Новости
- © Алексей Петров
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как самолёт загорелся в небе.
Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Катапультировавшиеся лётчики назвали причиной крушения Су-34 в Ейске возгорание двигателя во время взлёта.
Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.