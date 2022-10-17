Опубликовано видео возгорания самолёта Су-34 во время взлёта в Ейске

В распоряжении RT оказалось видео, на котором запечатлён момент возгорания самолёта Су-34 во время взлёта в Ейске Краснодарского края.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как самолёт загорелся в небе.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Катапультировавшиеся лётчики назвали причиной крушения Су-34 в Ейске возгорание двигателя во время взлёта.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.