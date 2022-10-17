Лётчики назвали причиной крушения Су-34 в Ейске возгорание двигателя
- РИА Новости
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Об этом информирует Минобороны России.
«По докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения самолёта стало возгорание одного из двигателей при взлёте», — заявили в министерстве.
Отмечается, что на месте падения самолёта во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива.
Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.