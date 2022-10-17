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Лётчики назвали причиной крушения Су-34 в Ейске возгорание двигателя

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Лётчики назвали причиной крушения Су-34 в Ейске возгорание двигателя во время взлёта.
Лётчики назвали причиной крушения Су-34 в Ейске возгорание двигателя
  • РИА Новости
  • © Валентин Капустин

Об этом информирует Минобороны России.

«По докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения самолёта стало возгорание одного из двигателей при взлёте», — заявили в министерстве.

Отмечается, что на месте падения самолёта во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива. 

Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Все учебно-тренировочные полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.

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