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В Тюменской области рассказали о модернизации первичного звена здравоохранения

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На заседании правительства Тюменской области обсудили вопросы модернизации первичного звена здравоохранения.
В Тюменской области рассказали о модернизации первичного звена здравоохранения
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Об этом сообщает megatyumen.ru.

Финансирование соответствующего проекта в регионе в 2022 году превысит 1 млрд рублей.

«В этом году в рамках этого проекта планируется капитально отремонтировать семь объектов здравоохранения и начать ремонты ещё на пяти объектах, ввод которых запланирован на 2023 год. Также в текущем году планируется завершить строительство поликлиники в селе Каскара Тюменского района», — заявила директор Департамента здравоохранения Наталья Логинова.

Также планируется заменить помещения двух фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаторий современными модульными зданиями.

Ранее телеканал «360» сообщал, что больницы и поликлиники Московской области продолжают получать новое оборудование.

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