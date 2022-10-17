Узнать больше

Жильцы дома в Ейске после ЧП с самолётом отправлены в пункты временного размещения

Короткая ссылка
Жильцы многоэтажного жилого дома в Ейске, в жилом дворе которого упал самолёт Су-34, отправлены в три пункта временного размещения.
Жильцы дома в Ейске после ЧП с самолётом отправлены в пункты временного размещения
  • РИА Новости
  • © Алексей Петров

Об этом ТАСС рассказали в администрации Ейского района.

Уточняется, что люди будут размещены в лагере, гостинице и Доме офицеров.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место крушения самолёта Су-34 в одном из дворов в Ейске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить