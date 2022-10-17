Жильцы дома в Ейске после ЧП с самолётом отправлены в пункты временного размещения

Жильцы многоэтажного жилого дома в Ейске, в жилом дворе которого упал самолёт Су-34, отправлены в три пункта временного размещения.

Об этом ТАСС рассказали в администрации Ейского района.

Уточняется, что люди будут размещены в лагере, гостинице и Доме офицеров.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место крушения самолёта Су-34 в одном из дворов в Ейске.