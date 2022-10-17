Психолог Алексеева заявила о важности составления плана на дальнейшую жизнь

Клинический психолог Екатерина Алексеева заявила о важности составления плана на дальнейшую жизнь.

В беседе с РИАМО она отметила, что с физиологической точки зрения это нужно, чтобы мозг тратил меньше энергии.

Как отметила Алексеева, желательно определить зоны ответственности — что в данной ситуации зависит от человека, на что он может повлиять, а на что — нет.

Эксперт также посоветовала больше мечтать о будущем в позитивном ключе.

Ранее врач-офтальмолог онлайн-сервиса Budu Валентина Меркулова в беседе с газетой «Известия» рассказала, симптомом каких заболеваний может быть ухудшение зрения.