Психолог Алексеева заявила о важности составления плана на дальнейшую жизнь
- Gettyimages.ru
- © Westend61
В беседе с РИАМО она отметила, что с физиологической точки зрения это нужно, чтобы мозг тратил меньше энергии.
Как отметила Алексеева, желательно определить зоны ответственности — что в данной ситуации зависит от человека, на что он может повлиять, а на что — нет.
Эксперт также посоветовала больше мечтать о будущем в позитивном ключе.
Ранее врач-офтальмолог онлайн-сервиса Budu Валентина Меркулова в беседе с газетой «Известия» рассказала, симптомом каких заболеваний может быть ухудшение зрения.