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Исследование: более половины россиян сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве

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Сайт kp.ru провёл опрос, согласно которому более половины россиян сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве.
Исследование: более половины россиян сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

По словам 34% респондентов, такая проблема им знакома очень хорошо, и они не раз получали отказы на работе из-за возраста или «неподходящего» пола.

Как утверждают 13% участников исследования, они сталкивались с дискриминацией не только при трудоустройстве, но и во время работы.

По словам 6% россиян, с дискриминацией работодателей им довелось столкнуться лишь однажды.

Ещё 17% респондентов сообщили, что лично не сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве, но знают, что такое бывает.

Остальные 30% опрошенных заявили, что ничего не знают о дискриминации при приёме на работу.

Исследование проходило в соцсетях. Его участниками стали 6,2 тыс. пользователей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).

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