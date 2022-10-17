В Оренбургской области подтвердили 69 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 69 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 239 091 житель. Вылечились 233 988 человек, в том числе 54 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 10 403 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.