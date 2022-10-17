Путин одобрил продажу самарского актива Schneider Electric компании «Акрон Индустрия»
- Gettyimages.ru
- © Smith Collection/Gado
Соотвествующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что речь идёт о 22,5 млн обыкновенных акций компании.
Ранее сообщалось, что бывший российский завод французского концерна Renault переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о возможности запуска производства до конца года.