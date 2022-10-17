Путин одобрил продажу самарского актива Schneider Electric компании «Акрон Индустрия»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее продажу акций самарского актива компании Schneider Electric компании «Акрон Индустрия».

Соотвествующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что речь идёт о 22,5 млн обыкновенных акций компании.

Ранее сообщалось, что бывший российский завод французского концерна Renault переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о возможности запуска производства до конца года.