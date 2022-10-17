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Путин одобрил продажу самарского актива Schneider Electric компании «Акрон Индустрия»

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее продажу акций самарского актива компании Schneider Electric компании «Акрон Индустрия».
Путин одобрил продажу самарского актива Schneider Electric компании «Акрон Индустрия»
  • Gettyimages.ru
  • © Smith Collection/Gado

Соотвествующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что речь идёт о 22,5 млн обыкновенных акций компании.

Ранее сообщалось, что бывший российский завод французского концерна Renault переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о возможности запуска производства до конца года.

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