Подмосковные больницы получили 54 новых лабораторных аппарата с начала года

Подмосковные медучреждения получили 54 единицы лабораторной техники с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, речь идёт об анализаторах крови, центрифугах и других аппаратах.

«Современное лабораторное оборудование позволяет с высокой точностью выполнять необходимые анализы», — отметила она.

На новую технику было выделено 162 млн рублей. Закупку произвели по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве введут в эксплуатацию 11 медучреждений до конца года.