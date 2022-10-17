Узнать больше

Финансовый фестиваль открылся в Подмосковье

Короткая ссылка
Финансовый фестиваль открылся в Московской области. Он продлится до 21 октября.
Финансовый фестиваль открылся в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © Ngampol Thongsai / EyeEm

Об этом сообщает РИАМО.

Как заявила министр экономики и финансов региона Наталия Маслёнкина, это самый масштабный фестиваль по финансовой грамотности, который когда-либо проходил в Подмосковье.

«Мы планируем, что около 30% населения области так или иначе будут в нём участвовать — посетят уроки, прослушают лекции и вебинары, ознакомятся с обучающими материалами. Фестиваль через разные форматы занятий охватит школьников, студентов колледжей и вузов, воспитанников семейных центров, пенсионеров, государственных и муниципальных служащих», — сказала Маслёнкина.

Центральной площадкой мероприятия станет образовательный центр «Вершина» в Путилкове.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (82%) за последние месяцы столкнулись с попытками мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого экспертами Аналитического центра НАФИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить