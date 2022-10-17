Финансовый фестиваль открылся в Подмосковье

Финансовый фестиваль открылся в Московской области. Он продлится до 21 октября.

Об этом сообщает РИАМО.

Как заявила министр экономики и финансов региона Наталия Маслёнкина, это самый масштабный фестиваль по финансовой грамотности, который когда-либо проходил в Подмосковье.

«Мы планируем, что около 30% населения области так или иначе будут в нём участвовать — посетят уроки, прослушают лекции и вебинары, ознакомятся с обучающими материалами. Фестиваль через разные форматы занятий охватит школьников, студентов колледжей и вузов, воспитанников семейных центров, пенсионеров, государственных и муниципальных служащих», — сказала Маслёнкина.

Центральной площадкой мероприятия станет образовательный центр «Вершина» в Путилкове.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (82%) за последние месяцы столкнулись с попытками мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого экспертами Аналитического центра НАФИ.