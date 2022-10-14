Опрос: 82% россиян за последние полгода столкнулись с мошенничеством

Большинство россиян (82%) за последние месяцы столкнулись с попытками мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого экспертами Аналитического центра НАФИ. С результатами исследования ознакомился RT.

В ходе работы специалисты выделили несколько наиболее распространённых мошеннических схем.

Топ-5 возглавили предложения заработать в интернете на «инвестициях», например, через вложение денег в криптовалюту, технологии и прочее. О получении таких сообщений рассказали 55% опрошенных. Чаще всего ими становились жители ЮФО и СКФО (64%), молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (66%), мужчины (60%).

Второе место в антирейтинге заняли звонки представителей «банков» или «правоохранительных органов», задача которых заключалась в том, чтобы узнать данные банковских карт или получить доступ к личному счёту жертвы. С этим сталкивались 54% россиян — жители ЦФО (63%), россияне от 45 до 54 лет и респонденты с высшим образованием (63%).

Третье место досталось письмам, содержащим вирусы или вредоносные ссылки. Мошенники рассылали подобные сообщения, чтобы заблокировать цифровое устройство жертвы и потребовать деньги для разблокировки. О получении таких сообщений заявили 39% россиян — жители ПФО (45%), респонденты от 35 до 44 лет (43%), квалифицированные специалисты (51%).

Четвёртое место заняли предложения получить выплату или компенсацию от «государства», для оформления которой нужно сообщить данные банковской карты, а пятое — просьбы о переводе средств, например, для «помощи» знакомым или оформления «выигрыша».

Кроме того, по словам специалистов, россияне сталкивались с мошенниками при покупке или продаже товаров в интернете (29% опрошенных), попадали на фишинговые сайты — поддельные страницы известных брендов (22%).

«Доля россиян, заявляющих о попытках мошенничества, за последние полгода выросла на 24 процентных пункта — с 58% до 82%», — добавили аналитики.

По словам гендиректора Аналитического центра НАФИ Гузелии Имаевой, всплеск мошенничества обычно случается в периоды социально-экономических изменений.

«Во время перемен люди часто теряют бдительность, эмоционально принимают решения и на этом фоне мошенники чувствуют себя как рыба в мутной воде. Вариативность мошеннических подходов, которые мы видим сегодня, демонстрирует высокую адаптивность злоумышленников к новым условиям», — объяснила Имаева, напомнив о необходимости совершенствования финансовой грамотности.

В исследовании НАФИ приняли участие 1,6 тыс. человек от 18 лет и старше из 53 регионов России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Ранее эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев предупредил, что, если злоумышленник завладеет SIM-картой без активированного PIN-кода, он получит доступ к банковским приложениям и конфиденциальной информации владельца телефона.