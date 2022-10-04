IT-специалист Мокеев напомнил, что PIN-код может защитить личные данные от мошенников

Эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев предупредил, что если злоумышленник завладеет SIM-картой без активированного PIN-кода, он получит доступ к банковским приложениям и конфиденциальной информации владельца телефона.

«Все забыли про PIN-коды. Люди либо оставляют там стандартные четыре нуля, либо отключают этот способ защиты SIM-карты. Но при этом все сервисы, все социальные сети и даже банковские приложения завязаны на номере телефона», — сказал Мокеев в интервью радио Sputnik.

Если вы забыли пароль от какого-либо сервиса, то восстановить его можно с помощью отправки сообщения на смартфон, напомнил специалист.

Если же телефон попал в руки к злоумышленнику, то он может достать SIM-карту, вставить её в другой телефон и сменить пароли от всех сервисов его владельца.

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