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IT-специалист Мокеев напомнил, что PIN-код может защитить личные данные от мошенников

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Эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев предупредил, что если злоумышленник завладеет SIM-картой без активированного PIN-кода, он получит доступ к банковским приложениям и конфиденциальной информации владельца телефона.
IT-специалист Мокеев напомнил, что PIN-код может защитить личные данные от мошенников
  • Gettyimages.ru

«Все забыли про PIN-коды. Люди либо оставляют там стандартные четыре нуля, либо отключают этот способ защиты SIM-карты. Но при этом все сервисы, все социальные сети и даже банковские приложения завязаны на номере телефона», — сказал Мокеев в интервью радио Sputnik.

Если вы забыли пароль от какого-либо сервиса, то восстановить его можно с помощью отправки сообщения на смартфон, напомнил специалист.

Если же телефон попал в руки к злоумышленнику, то он может достать SIM-карту, вставить её в другой телефон и сменить пароли от всех сервисов его владельца.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.

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