Российский кабмин продлит действие семейной ипотеки до июля 2024 года

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России продлит действие семейной ипотеки до июля 2024 года.

Об этом он сказал на совещании со своими заместителями.

По его словам, это решено было принято, чтобы «больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье».

«Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребёнка до конца следующего года», — цитирует его ТАСС.

Ранее генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сделать бессрочной программу семейной ипотеки.