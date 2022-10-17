Член ОП Данюк поддержал идею об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT внесение в Госдуму законопроекта, которым предлагается отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для сенаторов и депутатов.

Эксперт назвал подобную инициативу правильной.

По его мнению, в условиях, когда под мобилизацию подпадают самые разные категории граждан, очень важно показать, что «депутатский корпус является частью народа».

«Естественно, инициатива не выльется в то, что все депутаты отправятся на фронт, но, на мой взгляд, предусмотреть саму возможность, при которой действующий депутат или сенатор может, учитывая его навыки, его пользу и желание, пойти на фронт, я всячески поддерживаю. Этот шаг может показаться популистским, но сама концепция и сама идея показывают, что депутаты и сенаторы такие же граждане Российской Федерации», — подчеркнул Данюк.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов.

По мнению лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, отсрочка для парламентариев должна предоставляться на общих основаниях.