Член ОП Данюк поддержал идею об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов
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Эксперт назвал подобную инициативу правильной.
По его мнению, в условиях, когда под мобилизацию подпадают самые разные категории граждан, очень важно показать, что «депутатский корпус является частью народа».
«Естественно, инициатива не выльется в то, что все депутаты отправятся на фронт, но, на мой взгляд, предусмотреть саму возможность, при которой действующий депутат или сенатор может, учитывая его навыки, его пользу и желание, пойти на фронт, я всячески поддерживаю. Этот шаг может показаться популистским, но сама концепция и сама идея показывают, что депутаты и сенаторы такие же граждане Российской Федерации», — подчеркнул Данюк.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов.
По мнению лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, отсрочка для парламентариев должна предоставляться на общих основаниях.