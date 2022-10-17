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В Госдуму внесли законопроект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов

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В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для сенаторов и депутатов.
В Госдуму внесли законопроект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как пишет ТАСС, об этом в своём Telegram сообщил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Предлагаю отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной думы. Законопроект по данному вопросу внесён на рассмотрение Госдумы», — написал он.

Он считает, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. 

Ранее Минфин России подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан.

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