В Госдуму внесли законопроект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов
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Как пишет ТАСС, об этом в своём Telegram сообщил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Предлагаю отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной думы. Законопроект по данному вопросу внесён на рассмотрение Госдумы», — написал он.
Он считает, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях.
Ранее Минфин России подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан.