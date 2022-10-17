Узнать больше

Путин поручил унифицировать в документах понятие духовно-нравственных ценностей

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» в документах стратегического планирования и других нормативных актах.
Путин поручил унифицировать в документах понятие духовно-нравственных ценностей
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Данный пункт включён в перечень поручений президента, опубликованный на сайте Кремля.

«Провести анализ документов стратегического планирования и нормативных правовых актов... и внести в них изменения, направленные на гармонизацию и унификацию содержащихся в них определений понятий «духовно-нравственные ценности» и «духовно-нравственное воспитание», — говорится в пункте.

Отмечается, что поручение дано правительству России и региональным властям.

28 июня российский президент подписал указ о праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить