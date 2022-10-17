Путин поручил унифицировать в документах понятие духовно-нравственных ценностей

Российский президент Владимир Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» в документах стратегического планирования и других нормативных актах.

Данный пункт включён в перечень поручений президента, опубликованный на сайте Кремля.

«Провести анализ документов стратегического планирования и нормативных правовых актов... и внести в них изменения, направленные на гармонизацию и унификацию содержащихся в них определений понятий «духовно-нравственные ценности» и «духовно-нравственное воспитание», — говорится в пункте.

Отмечается, что поручение дано правительству России и региональным властям.

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