Путин поручил унифицировать в документах понятие духовно-нравственных ценностей
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Данный пункт включён в перечень поручений президента, опубликованный на сайте Кремля.
«Провести анализ документов стратегического планирования и нормативных правовых актов... и внести в них изменения, направленные на гармонизацию и унификацию содержащихся в них определений понятий «духовно-нравственные ценности» и «духовно-нравственное воспитание», — говорится в пункте.
Отмечается, что поручение дано правительству России и региональным властям.
28 июня российский президент подписал указ о праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности.