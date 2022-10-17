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Политолог Бальбек: патриотично настроенную творческую интеллигенцию нужно поддерживать

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Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT предложение о приоритетном порядке финансово поддерживать деятелей культуры, работающих с военно-патриотической и исторической тематикой.
Политолог Бальбек: патриотично настроенную творческую интеллигенцию нужно поддерживать
  • РИА Новости

«Без сомнения, патриотично настроенную творческую интеллигенцию нужно поддерживать, в том числе и финансово. Но только в том случае, если она создаёт массово популярный продукт: книги, которые читают, фильмы, на которые аншлаг, картины, которые постят в интернете», — пояснил политолог.

По его мнению, патриотичный деятель искусства — это тот, кто «живёт рядом с народом, радуется и болеет вместе с ним».

«Возможно, это идеализированная картина. Но к ней нужно стремиться и не раздавать направо и налево миллионы только за то, что кто-то красивые слова говорит или правильные подходы к нужным людям знает. Нам нужно сейчас фильтровать творческую интеллигенцию, чтобы не только на словах, но в делах и поведении она была российской», — заключил собеседник RT. 

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил в приоритетном порядке финансово поддерживать деятелей культуры, работающих с военно-патриотической и исторической тематикой.

Также он считает необходимым прописать обязанность учреждений культуры создавать произведения, учреждать премии и проводить конкурсы патриотической направленности.

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