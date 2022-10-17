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В России предложили приоритетно поддерживать деятелей культуры в патриотической сфере

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил в приоритетном порядке финансово поддерживать деятелей культуры, работающих с военно-патриотической и исторической тематикой. Также он считает необходимым прописать обязанность учреждений культуры создавать произведения, учреждать премии и проводить конкурсы патриотической направленности.
В России предложили приоритетно поддерживать деятелей культуры в патриотической сфере
  • Gettyimages.ru
  • © Jovo Marjanovic / EyeEm

«Предлагаю включить в Основы законодательства о культуре раздел XI — «Приоритетная поддержка культурных проектов патриотической направленности», где прописать обязанность учреждений культуры создавать соответствующие произведения, учреждать премии и проводить конкурсы, а также в приоритетном порядке финансово поддерживать деятелей культуры, работающих в сфере военно-патриотической и исторической тематик», — говорится в обращении.

Он отметил, что сегодня сфера культуры стала «настоящим полем битвы».

«Битвы за умы граждан России, в первую очередь молодёжи. При этом в действующей редакции Основ законодательства о культуре нет ни одного слова о поддержке патриотических направлений культурной деятельности, приоритетного финансирования тех проектов, которые поддерживают государственную политику в военной, социальной и политической сферах», — подчеркнул Соловьёв.

Как он отметил, в настоящее время ст. 67.1 Конституции устанавливает, что «Россия, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство».

«При этом мы чтим память защитников Отечества, обеспечиваем защиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — добавил Соловьёв.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила надежду, что у патриотов России неизменно будет масштабная поддержка.

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