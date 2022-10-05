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Захарова выразила надежду, что у патриотов России неизменно будет масштабная поддержка

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на вечере поэзии ZOV, который организовал RT, выразила надежду, что у патриотов России неизменно будет масштабная поддержка.
Захарова выразила надежду, что у патриотов России неизменно будет масштабная поддержка
  • РИА Новости

«Люди, которые действительно глубоко знают свою страну, народ, культуру, чувствуют её, сопереживают... они никогда не имели масштабной поддержки», — заявила она.

Захарова отметила, что патриоты могли стать «настоящими рупорами трибунами, адвокатами своей страны» только во время «всепереворачивающих событий».

«Я очень надеюсь, что голос людей... которые говорят о проблемах глобальных, исторических, передающихся из поколения в поколение, что теперь у них будет по-настоящему массовая поддержка, в том числе со стороны государства», — подчеркнула дипломат.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что поэтический вечер ZOV призван помочь распространить ту поэзию, которую пишут фронтовые поэты о Донбассе, российской спецоперации и обо всём, что происходит на фронте.

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