Симоньян: до людей необходимо донести потрясающую поэзию, которую сейчас пишут фронтовые поэты

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что поэтический вечер ZOV призван помочь распространить ту поэзию, которую пишут фронтовые поэты о Донбассе, российской спецоперации и обо всём, что происходит на фронте.

«Я посчитала, что абсолютно необходимо сделать всё, что по крайней мере от нас зависит, для того чтобы до как можно большего количества людей донести ту потрясающую поэзию, которую пишут сейчас наши без преувеличения фронтовые поэты про Донбасс, СВО, про всё, что там происходит», — сказала Симоньян.

Многие из этих поэтов пишут уже очень давно, а кто-то начал писать только сейчас, добавила главный редактор.

«Эти стихи, большая часть того, что я читала, — это большая русская поэзия, которая ничем не хуже лучших образцов Симонова, Алексея Суркова, всего, что мы привыкли читать с Великой Отечественной. Это круто, просто круто. Я не ожидала, что это так вдруг вырастет и мы получим, помимо того, что мы и так ждём от этой спецоперации, — мы уже получили взлёт нашей поэтической культуры. И я сделаю всё, что от меня зависит, для того чтобы поддерживать ребят и поддерживать возможность ребят быть услышанными и прочитанными аудиторией», — сказала она.

5 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян на поэтическом вечере ZOV, посвящённом спецоперации на Украине, презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала RT.

Сборник объединяет произведения военной тематики.