В Керчи суды, детские сады, школы и колледжи эвакуируют из-за сообщений о минировании
- РИА Новости
«Во все суды, школы, детские сады, колледжи поступили сообщения о минировании. Проводится эвакуация согласно регламентам», — передаёт ТАСС его слова.
Ранее школы Биробиджана эвакуировали после получения сообщений о минировании.
11 октября глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на территории городского округа Керчь и Ленинского района республики до 23 октября введён «жёлтый» уровень террористической опасности.