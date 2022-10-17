В Керчи суды, детские сады, школы и колледжи эвакуируют из-за сообщений о минировании

Глава администрации города Керчи Святослав Брусаков сообщил, что эвакуация проводится во всех школах, детских садах, колледжах и судах города после сообщений о минировании.

РИА Новости

«Во все суды, школы, детские сады, колледжи поступили сообщения о минировании. Проводится эвакуация согласно регламентам», — передаёт ТАСС его слова. Ранее школы Биробиджана эвакуировали после получения сообщений о минировании. 11 октября глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на территории городского округа Керчь и Ленинского района республики до 23 октября введён «жёлтый» уровень террористической опасности.