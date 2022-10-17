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В Керчи суды, детские сады, школы и колледжи эвакуируют из-за сообщений о минировании

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Глава администрации города Керчи Святослав Брусаков сообщил, что эвакуация проводится во всех школах, детских садах, колледжах и судах города после сообщений о минировании.
В Керчи суды, детские сады, школы и колледжи эвакуируют из-за сообщений о минировании
  • РИА Новости

«Во все суды, школы, детские сады, колледжи поступили сообщения о минировании. Проводится эвакуация согласно регламентам», — передаёт ТАСС его слова.

Ранее школы Биробиджана эвакуировали после получения сообщений о минировании.

11 октября глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на территории городского округа Керчь и Ленинского района республики до 23 октября введён «жёлтый» уровень террористической опасности.

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