Школы Биробиджана эвакуировали после получения сообщений о минировании
«На почту образовательных учреждений №7, №8, №5 (10), №14 поступило сообщение... Сейчас идет эвакуация учащихся и персонала», — приводит РИА Новости сообщение мэрии.
В образовательные учреждения направили взрывотехников и кинологов, учебный процесс возобновится после выдачи актов обследования школ.
Ранее стало известно, что в Хабаровске проводится эвакуация людей из всех школ и детских садов из-за сообщений о минировании учебных заведений.
В мае все школы Петропавловска-Камчатского были эвакуированы из-за анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.