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Школы Биробиджана эвакуировали после получения сообщений о минировании

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В Биробиджане эвакуировали работников и учащихся школ после получения образовательными учреждениями сообщений о минировании.

«На почту образовательных учреждений №7, №8, №5 (10), №14 поступило сообщение... Сейчас идет эвакуация учащихся и персонала», — приводит РИА Новости сообщение мэрии.

В образовательные учреждения направили взрывотехников и кинологов, учебный процесс возобновится после выдачи актов обследования школ.

Ранее стало известно, что в Хабаровске проводится эвакуация людей из всех школ и детских садов из-за сообщений о минировании учебных заведений.

В мае все школы Петропавловска-Камчатского были эвакуированы из-за анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

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