Мурашко: от внезапной остановки сердца в России ежегодно умирают до 250 тысяч человек

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России до 250 тыс. человек ежегодно умирают от внезапной остановки сердца.

«В нашей стране до 250 тыс. человек ежегодно погибают от внезапной остановки сердца», — цитирует РИА Новости слова Мурашко на открытии флешмоба «Дети спасают жизни!».

Он отметил, что правительство уделяет внимание вопросам качества медицинских услуг и подготовке квалифицированных медицинских кадров, но медицинские работники не всегда могут моментально добраться до пострадавшего, поэтому важно, чтобы люди, которые находятся рядом, могли провести комплекс мер по восстановлению работы сердца.

Ранее Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в большинстве регионов России за последнюю неделю снизилась, но ситуация с COVID-19 остаётся напряжённой.