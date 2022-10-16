Путин: в России уделяется приоритетное внимание развитию дорожной инфраструктуры
- РИА Новости
Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
«Дорожное хозяйство — важная, неотъемлемая составляющая единой транспортной системы страны, от эффективной работы которой во многом зависят бесперебойное сообщение между регионами, социально-экономическое развитие страны, качество жизни людей», — говорится в ней.
Путин подчеркнул, что работники дорожного хозяйства подходят к профессиональному празднику с хорошими результатами.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести 50%-ную скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники.
По его мнению, во время праздников многие граждане могли бы осуществлять поездки по платным трассам, которые с точки зрения обеспечения безопасности в зимний период лучше оборудованы.