Узнать больше

Путин: в России уделяется приоритетное внимание развитию дорожной инфраструктуры

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства.
Путин: в России уделяется приоритетное внимание развитию дорожной инфраструктуры
  • РИА Новости

Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Дорожное хозяйство — важная, неотъемлемая составляющая единой транспортной системы страны, от эффективной работы которой во многом зависят бесперебойное сообщение между регионами, социально-экономическое развитие страны, качество жизни людей», — говорится в ней.

Путин подчеркнул, что работники дорожного хозяйства подходят к профессиональному празднику с хорошими результатами.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести 50%-ную скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники.

По его мнению, во время праздников многие граждане могли бы осуществлять поездки по платным трассам, которые с точки зрения обеспечения безопасности в зимний период лучше оборудованы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить