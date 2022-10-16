Путин: в России уделяется приоритетное внимание развитию дорожной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства.

Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Дорожное хозяйство — важная, неотъемлемая составляющая единой транспортной системы страны, от эффективной работы которой во многом зависят бесперебойное сообщение между регионами, социально-экономическое развитие страны, качество жизни людей», — говорится в ней.

Путин подчеркнул, что работники дорожного хозяйства подходят к профессиональному празднику с хорошими результатами.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести 50%-ную скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники.

По его мнению, во время праздников многие граждане могли бы осуществлять поездки по платным трассам, которые с точки зрения обеспечения безопасности в зимний период лучше оборудованы.