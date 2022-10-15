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Игнатьев: «Торпедо» будет делать всё возможное, чтобы не вылететь

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Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев оценил шансы подмосковного клуба сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам нынешнего сезона.
Игнатьев: «Торпедо» будет делать всё возможное, чтобы не вылететь
  • РИА Новости

«Трудно сейчас говорить об этом... Команда будет делать всё возможное, чтобы не вылететь. Но и другие клубы тоже хотят иметь место под солнцем», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Торпедо» в матче 13-го тура РПЛ проиграло «Локомотиву». Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.

«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на назначение Андрея Талалаева в «Торпедо».

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