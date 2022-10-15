Губернатор Белгородской области заявил о пожаре на нефтебазе после попадания снаряда
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«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района», — написал он в своём Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в данный момент МЧС борется с огнём, и угрозы его распространения нет.
Как сообщили в ФСБ России, с начала октября число обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны ВСУ значительно увеличилось.
Ранее Гладков сообщил о возгорании подстанции 110 кВт после обстрела региона со стороны украинской армии.