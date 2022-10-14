Кинокритик Антон Долин включён в реестр иноагентов в России

Минюст России включил кинокритика Антона Долина в перечень СМИ, выполняющих функции иноагента.

«Долин Антон Владимирович, дата включения в реестр 14.10.2022», — говорится в тексте документа на сайте ведомства.

В сентябре Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов украинского журналиста Романа Цимбалюка* и ещё трёх человек.

В графе, где содержится информация об источнике финансирования, у всех вышеупомянутых лиц указана Украина с пометкой «осуществление политической деятельности».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.09.2022.