Минюст России внёс украинского журналиста Цимбалюка в реестр иноагентов
- РИА Новости
«Иванов Дмитрий Сергеевич, Кушнарь Александр Александрович, Кен Даниил Олегович, Цимбалюк Роман Владимирович», — сообщается на сайте ведомства.
В графе, где содержится информация об источнике финансирования, у всех вышеупомянутых лиц указана Украина с пометкой «осуществление политической деятельности».
16 сентября Минюст России признал шоумена Максима Галкина* физлицом, выполняющим функции иностранного агента. В графе «Сведения об иностранных источниках» указана Украина.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.