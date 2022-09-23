Минюст России внёс украинского журналиста Цимбалюка в реестр иноагентов

Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов украинского журналиста Романа Цимбалюка и ещё трёх человек.

«Иванов Дмитрий Сергеевич, Кушнарь Александр Александрович, Кен Даниил Олегович, Цимбалюк Роман Владимирович», — сообщается на сайте ведомства.

В графе, где содержится информация об источнике финансирования, у всех вышеупомянутых лиц указана Украина с пометкой «осуществление политической деятельности».

16 сентября Минюст России признал шоумена Максима Галкина* физлицом, выполняющим функции иностранного агента. В графе «Сведения об иностранных источниках» указана Украина.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.