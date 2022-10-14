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В Калининградской области завели дело по факту попытки вывоза янтаря на 20 млн рублей

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В Калининградской области завели уголовное дело по факту попытки вывоза янтаря на 20 млн рублей.
В Калининградской области завели дело по факту попытки вывоза янтаря на 20 млн рублей
  • globallookpress.com
  • © Lantyukhov Sergey/news.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Янтарь перевозили в тайниках автомобилей с 29 апреля по 22 сентября 2022 года из Светлогорска в Советск — к границе с Литвой. Деятельность злоумышленников пресекли при попытке перемещения через госграницу части партии.

Задержаны девять человек, в том числе двое организаторов преступной группы.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об изъятии золота на 178 млн рублей у контрабандистов в Забайкалье.

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