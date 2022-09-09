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В Забайкалье у контрабандистов изъяли золото на 178 млн рублей

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об изъятии золота на 178 млн рублей у контрабандистов в Забайкалье.
В Забайкалье у контрабандистов изъяли золото на 178 млн рублей
  • РИА Новости

Сообщается, что в то время, как часть банды среди прочего приобретала золото в регионах ДФО и переплавляла его в слитки, другие участники группировки тайно вывозили его в Забайкальский край.

«Полицейские и сотрудники ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержали десятерых предполагаемых участников группы. Восемь из них арестованы, двое под подпиской о невыезде», — цитирует Волк РИА Новости.

Представитель МВД заявила, что у участников группы обнаружено и изъято более 50 кг золота стоимостью свыше 178 млн рублей. 

Волк добавила, что по выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

В августе в аэропорту Внуково пресекли контрабанду 225 кг золота на 800 млн рублей.

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