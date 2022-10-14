В SuperJob прокомментировали ситуацию с удалённым форматом работы в IT-сфере

Основатель SuperJob Алексей Захаров прокомментировал ситуацию с удалённым форматом работы в IT-сфере.

«До пандемии в IT-сфере было принято писать, что данная вакансия удалённая, если такой формат предполагался. После пандемии к удалёнке все уже привыкли настолько, что просто перестали подчёркивать это в объявлениях. Это уже норма для большинства компаний в IT-сфере», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, теперь в вакансиях, наоборот, скорее укажут, что работа в офисе.

«Но и резкого перехода на удалёнку мы не видим — здесь тоже все скорее замерли и ждут развития ситуации», — добавил эксперт.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).