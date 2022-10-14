Биотехнолог Духовлинов высказался о перспективах кардинального прорыва в долголетии

Кандидат наук по специальности биохимия биотехнолог Илья Духовлинов высказался о перспективах кардинального прорыва в долголетии.

«Кардинальный прорыв в долголетии (когда жизнь продлевается не на уровне 20—30%, а в разы) возможен только при совместном применении генетического, метаболического, социального, вакцинного и квантовомеханического подходов», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, проблема старения — это не только химия, гены и вакцины, но и течение времени, существование тела в пространстве, физические принципы устройства Вселенной.

Ранее геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.