В Иркутской области выявили 235 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
С начала пандемии в регионе заболели 347,2 тыс. жителей. Вылечились 336,5 тыс. человек.
Тем временем замглавы Минздрава Татарстана, руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что в регионе наблюдается тенденция к снижению коечного фонда для пациентов с COVID-19, передаёт «Реальное время».
«Скорее мы находимся сейчас в таком определённом плато по коечному фонду с тенденцией к их закрытию», — сказал он.
Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.