Путин заявил об отсутствии необходимости нанесения массированных ударов по Украине

Сейчас нет необходимости в нанесении массированных ударов по Украине, заявил президент России Владимир Путин.

«Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят», — сказал он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВКС поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

5 сентября в Минобороны России сообщили, что российские вооружённые силы за сутки уничтожили два склада ВСУ в Николаевской области, где хранилось более 1500 снарядов и ракет для систем залпового огня, в том числе HIMARS.